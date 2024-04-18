كوليبا يلتقي بلينكن ويؤكد “لا انقسامات بين الحلفاء” بشأن المساعدات لأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

كابري- أكد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا على أنه “لا توجد انقسامات بين الحلفاء” فيما يتعلق بالمساعدات لكييف، فـ”هناك تضامن كامل داخل مجموعة السبع”، على حد وصفه.

وأضاف كوليبا، في مقابلة مع قناة (سكاي نيوز 24) الإيطالية الخميس، على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في جزيرة كابري الايطالية، “لكننا بحاجة إلى العمل على التوقيتات لضمان وصول المساعدات في أسرع وقت ممكن”.

وقال: “الغرض الرئيسي من وجودي هنا هو التأكد من وصول المساعدة في أسرع وقت ممكن، فلا يمكننا الانتظار”.

وقد التقى كوليبا نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن لتقديم “الشكر للولايات المتحدة على وقوفها إلى جانب أوكرانيا”، حسبما كتب الأول على مدونة (إكس) للتواصل في أعقاب الاجتماع الثنائي صباح اليوم.

وقال “تناولنا بالتفصيل جهودنا العالمية المشتركة لإيصال المزيد من أنظمة الدفاع الجوي وصواريخ باتريوت إلى أوكرانيا في أسرع وقت ممكن”.

وأردف “أقدر جهود الوزير بلينكن لتسهيل اتخاذ القرارات اللازمة”، فـ”كلانا شدد على الحاجة الملحة لأن يقوم الكونغرس الأمريكي بتمرير حزمة المساعدات التكميلية لأوكرانيا. هذا سيبعث برسالة قوة وثقة، مما يسمح لأوكرانيا بإنقاذ الأرواح وتحسين الوضع في ساحة المعركة”.