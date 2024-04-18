وزير الدفاع الإيطالي: إسرائيل قد تكون مجبرة على الرد ولكن عليها ضبطه

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-قال وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروزيتو إنه ربما ترى إسرائيل أنها “بحاجة إلى الرد” على الهجوم الإيراني ليل السبت-الاحد الماضي “لأن قدرة الردع الإسرائيلية تشكل ضمانة لبقائها”.

وأضاف، خلال حدث في روما بعنوان (دور البحث العسكري في التنمية الاقتصادية الإيطالية) أن “ما يحاول عمله العالم هو توجيه الرد، فبوسع إسرائيل أن تضبطه”.

وأوضح القيادي في حزب رئيسة الوزراء جورجا ميلوني الذي يقود ائتلاف يمين الوسط الحاكم، أن “إسرائيل يمكن أن ترد بعدة طرق، تماما كما فعلت إيران”، حيث “اختارت لأول مرة مهاجمة إسرائيل بشكل مباشر، وكانت هذه خطوة تاريخية، وهو أمر مهم للغاية يجب أخذه بعين الاعتبار”.

وزاد “من ناحية أخرى، إسرائيل تعلم جيدًا أنها لا تستطيع فتح المزيد من الجبهات، وسيكون ذلك بمثابة انتحار”.

وقال: “هناك طرق عديدة. لقد أعربت عن فكرتي مباشرة لنظيري (الإسرائيلي)، الذي تربطني به علاقة ممتازة. إنه شخص عاقل وسنرى ذلك في الأيام والساعات القليلة المقبلة”.