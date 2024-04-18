وزير الدفاع الإيطالي يستبعد هجوما روسيا على مطارات دول الناتو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أستبعد وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتّو أن يبادر الاتحاد الروسي بضرب مطارات عسكرية لدول أعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وكانت موسكو قد أكدت في وقت سابق أنه ليس لديها أي مخطط عدائي تجاه الدول الأعضاء في الحلف بمن فيها دول شرق أوروبا، ولكنها هددت بإسقاط مقاتلات إف-16 تنطلق من دول الحلف إلى أوكرانيا.

وقال وزير الدفاع، خلال حدث في روما الخميس بعنوان (دور البحث العسكري في التنمية الاقتصادية الإيطالية) “منذ عامين أسمع الدعاية الروسية، ولكن أنا متأكد من أن روسيا لن تضرب أبدًا مطارا لإحدى دول الناتو”.

ووفق كروزيتّو، فإن موسكو لن تهاجم مطارات الناتو “لأن ذلك سيعني بدء حرب، وروسيا تعرف جيدا أنه بقدر ما لا يريد الناتو الحرب، لا توجد مقارنة بين القوة العسكرية للناتو وتلك الروسية”.