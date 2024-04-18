رئيسة وزراء إيطاليا: نبذل كل جهد ممكن لمساعدة أوكرانيا عسكريا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني إن حكومتها “تبذل كل جهد ممكن” لمساعدة أوكرانيا عسكريا.

وأضافت في تصريح للإعلام الخميس في ختام المجلس الأوروبي الاستثنائي بالعاصمة البلجيكية بروكسل “فيما يتعلق بإرسال الأسلحة وضمان منظومة دفاع جوي لأوكرانيا إننا نبذل كل جهد ممكن”.

وقالت “ليست لدي خبرة بشأن ما يمكننا أو لا يمكننا إرساله، ولكن إشارة الوزير الدفاع (غويدو) كروزيتّو هي أننا نفعل كل ما في وسعنا”.. وأضافت رئيسة الوزراء “تشهد أوكرانيا هجمات مستمرة على البنى التحتية المدنية. إنها جريمة وما يمكننا القيام به هو تجنب حدوث ذلك، وعمل كل شيء كي لا يتم تركيع الشعب الأوكراني بالجوع والظلام والبرد”.