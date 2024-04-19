مصادر إعلامية: الولايات المتحدة ليست متورطة بالعملية الإسرائيلية ضد إيران

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك ـ أعلنت مصادر إعلامية أمريكية، إن إسرائيل قد حذرت الولايات المتحدة من أنها ستهاجم إيران خلال الـ24 إلى 48 ساعة القادمة، لكن الأمريكيين لم يشاركوا في العملية.

ووفقا لتصريحات إعلامية لمسؤولين أمريكيين، فقد “شنت إسرائيل عملية عسكرية محدودة، ضد إيران خلال الليل، ضربت فيها قاعدة إيرانية بالقرب من أصفهان”.

وفي وقت لاحق، أفاد مسؤولان لمصادر إعلامية أخرى، طلبا عدم الكشف عن هويتهما، إن “إسرائيل حذرت الولايات المتحدة أمس من أنها تنوي الهجوم خلال اليوم أو اليومين التاليين”.

وحسبما أكد المتحدث باسم وكالة الفضاء الإيرانية في تدوينة على منصة (إكس)، فقد “تحركت الدفاعات الجوية الإيرانية وأسقطت ثلاث طائرات مسيرة”.

وتحدثت وسائل إعلام سورية عن “غارات جوية استهدفت مواقع للجيش السوري في محافظتي السويداء ودرعا جنوبي سوريا ليلاً”، بينما أوردت وكالة أنباء عراقية، أخباراً عن “تنفيذ غارات جوية في أجواء العاصمة العراقية بغداد وفي محافظة بابل (وسط)”.