وزير الخارجية الإيطالي: لا خطر على مواطنينا في إيران

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ طمأن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني من ناحية مواطنيه المتواجدين في إيران قائلاً، إنه “في الوقت الحالي لا توجد أوضاع حرجة للإيطاليين الذين يعيشون في الجمهورية الإسلامية”.

وكتب الوزير تاياني في تدوينة على منصة (إكس) الجمعة: “تحدثت للتو مع سفيرنا في إيران وأنا أتابع تطورات الوضع بعد غارات الليلية ضد أصفهان”. وذكر أن “الحديث عن هذا الأمر سيجري مع وزراء الخارجية خلال جلسة مجموعة السبع في كابري هذا الصباح”.

وذكر رئيس الدبلوماسية الإيطالية، أن “عشرات الإيطاليين يعيشون في أصفهان”، المدينة الواقعة في وسط إيران، “لقد تم الاتصال بهم جميعا ولا يوجد أي خطر عليهم، أريد أن أطمئن عائلاتهم والجميع”.