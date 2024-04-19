وزير دفاع إيطاليا: نعمل مع الحلفاء لتجنب التصعيد بالشرق الأوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتّو، العمل مع الحلفاء لتجنب التصعيد بالشرق الأوسط.

جاء ذلك بعد غارات جوية شنتها إسرائيل الليلية ضد أصفهان، وسط إيران.

وبهذا الصدد، كتب الوزير كروزيتّو، في تدوينة على منصة (إكس) الجمعة: “أتلقى تحديثات مستمرة وأتابع تطورات الوضع في الشرق الأوسط”. وأردف: “نحن نعمل مع الحلفاء والشركاء على تجنب مزيد من التصعيد”.

وخلص الوزير القيادي في حزب “إخوة إيطاليا”، الذي يقود الائتلاف الحاكم، إلى القول: “إننا ندعو جميع الأطراف المعنية إلى ممارسة الاعتدال تجنبّاً للوصول إلى نقطة اللاعودة”.