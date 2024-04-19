الوكالة الدولية للطاقة: لا أضرار بالمواقع النووية الإيرانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

فيينا ـ أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنه لم تلحق أية أضرار بالمواقع النووية الإيرانية، وذلك إثر الهجوم الذي شنته إسرائيل الليلة الماضية بالقرب من أصفهان.

هذا وقد أعلن المتحدث باسم وكالة الفضاء الإيرانية في تدوينة على منصة (إكس)، أن “الدفاعات الجوية الإيرانية قد تحركت وأسقطت ثلاث طائرات مسيرة”. وتحدثت وسائل إعلام سورية عن “غارات جوية استهدفت مواقع للجيش السوري في محافظتي السويداء ودرعا جنوبي سورية ليلاً”، بينما أوردت وكالة أنباء عراقية، أخباراً عن “تنفيذ غارات جوية في أجواء العاصمة العراقية بغداد وفي محافظة بابل (وسط)”.

وبهذا الصدد، كتبت وكالة الطاقة الذرية في تدوينة على صفحتها بمنصة (إكس) الجمعة، أنه “لم يتم الإبلاغ عن أية أضرار في المواقع النووية الإيرانية”. ووجهت نداء لتبنّي “الاعتدال الشديد”، موضحة أنها “تراقب تطورات الوضع عن كثب”.