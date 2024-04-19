كوليبا لتاياني: أشكر إيطاليا على القيادة الممتازة لمجموعة السبع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

كابري ـ أعرب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، عن “الشكر لإيطاليا على قيادتها الممتازة لمجموعة السبع، وكذلك على دعمها النشط والمستمر لأوكرانيا”.

وكتب الوزير كوليبا على وسائل التواصل الاجتماعي بعد اللقاء الثنائي الذي جمعه ورئيس الدبلوماسية الإيطالية في كابري، أنه “ناقشنا كيف يمكن لإيطاليا أن تساهم على المستوى العملي في تعزيز الدفاع الجوي لأوكرانيا”.

وأضاف كوليبا: “نحن ممتنون أيضاً لمشاركة إيطاليا في إعادة إعمار أوكرانيا ونتطلع إلى المزيد من المشاريع في هذا الصدد”، كما “ناقشنا الاستعدادات لقمة السلام العالمية أيضاً والطريق إحلال إلى السلام العادل في أوكرانيا من خلال تنفيذ صيغة السلام التي طرحها الرئيس (فولوديمير) زيلينسكي”.