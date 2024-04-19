الصين تعد بدور بنّاء لخفض التوتر في الشرق الأوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بكين ـ أكدت الصين، أنها “ستواصل القيام بدور بنّاء في مجال تخفيف تصعيد” التوترات في الشرق الأوسط.

هذا ما جاء على لسان المتحدث باسم وزارة خارجية بكين، لين جيان، بعد الغارات الإسرائيلية الليلة الماضية في أصفهان.

وأضاف جيان أن “الصين تعارض أي عمل من شأنه أن يزيد من التوترات”، وشدد على أن بلاده “ستواصل القيام بدور بنّاء لخفض التصعيد”.

وكان المتحدث باسم وكالة الفضاء الإيرانية قد أكد في تدوينة على منصة (إكس) الجمعة، أن “الدفاعات الجوية الإيرانية قد تحركت وأسقطت ثلاث طائرات مسيرة”، بينما تحدثت وسائل إعلام سورية عن “غارات جوية استهدفت مواقع للجيش السوري في محافظتي السويداء ودرعا جنوبي سوريا ليلاً”، بينما أوردت وكالة أنباء عراقية، أخباراً عن “تنفيذ غارات جوية في أجواء العاصمة العراقية بغداد وفي محافظة بابل (وسط)”.