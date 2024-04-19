مجموعة السبع: قلق عن توجه إيران لإمداد روسيا بصواريخ بالستية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

كابري- أعرب وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الصناعية عن “القلق البالغ إزاء تقارير تفيد بأن إيران تدرس نقل صواريخ باليستية وتكنولوجيا ذات صلة إلى روسيا”.

وفي مذكرة صدرت الجمعة في أعقاب الاجتماع الوزاري في جزيرة كابري الايطالية، طالب وزراء المجموعة إيران بتجنب مثل هذه الخطوة لأنها “ستمثل تصعيدًا كبيرًا في دعمها للحرب الروسية في أوكرانيا”.

وحذرت المذكرة من أنه إذا تجاهلت طهران هذا النداء، فإن مجموعة السبع “مستعدة للرد بطريقة سريعة ومنسقة، بما في ذلك اتخاذ إجراءات جديدة ومهمة ضد إيران”.

كما ناشد وزراء الخارجية السلطات الإيرانية بـ”الامتناع عن تقديم الدعم لحركة حماس وحزب الله اللبناني والحوثيين” في اليمن، كما حضوا طهران على “عدم القيام بمزيد من الأعمال التي تزعزع استقرار الشرق الأوسط”.