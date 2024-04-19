إيطاليا: وقف التصعيد بالشرق الأوسط الهدف السياسي لمجموعة السبع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

كابري ـ قالت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها، أنطونيو تاياني، إنه فيما يتعلق بالقضية الإسرائيلية الإيرانية: “أردنا إطلاق رسالة واضحة من مجموعة السبع على الفور: الهدف السياسي للمجموعة هو وقف التصعيد”.

وصرح الوزير تاياني خلال المؤتمر الصحفي الختامي لاجتماع للشؤون الخارجية لمجموعة السبع في كابري (جنوب) الجمعة: “لقد عملنا، نعمل وسنواصل العمل من أجل وقف التصعيد في جميع أنحاء المنطقة”.

وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أنه “بالنسبة للشرق الأوسط، فأنا على اتصال بالسفارتين الإيطاليتين في طهران وتل أبيب منذ الليلة الماضية”، بعد الضربة التي نفذتها إسرائيل قرب مدينة أصفهان الإيرانية.

وبشأن أوكرانيا، أشار رئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى أنه: “لا يسعني إلا أن أؤكد ما قالته رئيسة الوزراء (جورجا ميلوني) أيضًا على ضوء المحادثة التي أجريناها أنا والوزير كروزيتّو بحضور (وزير الخارجية الأوكراني دميترو) كوليبا”، وهو “أننا سنبذل قصارى جهدنا لمساعدة أوكرانيا من وجهة نظر توفير الحماية الجوية أيضاً”.