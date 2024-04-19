مجموعة السبع: قلق بالغ لتدهور الوضع الأمني بمنطقة الساحل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

كابري- أعربت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى عن “القلق البالغ” حيال “تدهور الوضع الأمني في منطقة الساحل”، والذي “يتفاقم بسبب تراجع مبادئ سيادة القانون الدستوري والديمقراطية والحكم الرشيد وتقلص أطر التعاون الإقليمي”.

ورأى رؤساء دبلوماسية حكومات مجموعة السبع، في بيان صدر الجمعة في ختام مؤتمرهم بجزيرة كابري الإيطالية أن “هذا السيناريو السياسي المحفوف بالمخاطر وغير المتوقع على نحو متزايد يتطلب بذل جهود متجددة من جانب جميع الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة المعنيين في إعادة تشكيل استجابات دولية وإقليمية لتحدي التوتر السياسي المتزايد والمواجهة وعدم الاستقرار بمنطقة الساحل”.

وأردفوا في بيانهم “كما نشعر بقلق بالغ إزاء انتشار تهديدات وأنشطة إرهابية تقود إلى نزاعات والتسبب في البؤس على نطاق واسع وتشريد السكان المدنيين”.

وأدان الوزراء “الانتهاكات المفزعة والجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها أطراف متعددة، بما في ذلك وكلاء روسيا في المنطقة”.

ولكنهم أكدوا في ذات الوقت التطلع إلى “تعزيز التعاون مع الاتحاد الأفريقي والمنظمات الإقليمية والأمم المتحدة لترسيخ الاستقرار والأمن والحكم الرشيد والتنمية في منطقة الساحل ولتجنب تمدد انعدام الأمن نحو خليج غينيا وشمال أفريقيا، فضلا عن تدفقات الهجرة غير النظامية نحو شمال القارة السمراء وأوروبا ونصف الكرة الغربي”.