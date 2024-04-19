الخارجية الصينية: لا ينبغي التدخل في تعاوننا الطبيعي مع روسيا أو تقييده

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشارت وزارة الخارجية الصينية إلى أن لبكين وموسكو “كل الحق في التعاون الطبيعي، الذي لا ينبغي التدخل فيه أو تقييده”.

وأشار المتحدث باسم الوزارة في سلسلة تغريدات الجمعة على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي إلى “علاقات تجارية بين الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، من بين دول أخرى، مع روسيا أيضًا”، مشددا على أن “المهم هو التفكير في السبب الجذري للأزمة والقيام بشيء من شأنه أن يعيد السلام بالفعل” بين أوكرانيا والاتحاد الروسي.

وأردف: “فيما يتعلق بأوكرانيا، فإن موقف الصين عادل وموضوعي”، فـ”نحن نعمل بنشاط على تعزيز محادثات السلام ولا نشعل النار أبدًا أو نسعى لتحقيق مكاسب أنانية”.

وكان وزراء خارجية دول مجموعة السبع قد جددوا في ختام اجتماعهم اليوم في جزيرة كابري الإيطالية دعوة الصين إلى “الضغط على روسيا لوقف عدوانها العسكري”، معربين عن “القلق الشديد إزاء عمليات نقل مواد ومكونات ذات استخدام مزدوج للأسلحة والمعدات اللازمة للإنتاج العسكري إلى روسيا من شركات في الصين”.