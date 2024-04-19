ستولتنبرغ يترقب تزويد أوكرانيا بمنظومات دفاعية جديدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- ترقب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) يانس ستولتنبرغ “إعلانات جديدة” من الحلفاء بشأن تسليم أنظمة دفاع جوي إلى أوكرانيا، ليس فقط صواريخ (باتريوت) الامريكية، بل أيضا منظومة “سامب-تي” الفرنسية-الإيطالية.

وقال ستولتنبرغ في نهاية اجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد لمجلس الناتو -أوكرانيا، “أحاط الرئيس (الاوكراني) فولوديمير زيلينسكي وزراء الدفاع عن الوضع في ساحة المعركة والحاجة الماسة لمزيد من أنظمة الدفاع الجوي”.

وأردف “اتفق الوزراء على زيادة الدعم العسكري، بما في ذلك أنظمة دفاع جوي. وقد أعد حلف شمال الأطلسي خارطة القدرات الحالية بين الحلفاء وهناك أنظمة يمكن إتاحتها لكييف. لذلك أتوقع إعلانات جديدة بشأن قدرات الدفاع الجوي لأوكرانيا، وأرحب بجهود ألمانيا لتسليم نظام باتريوت آخر لأوكرانيا”.

وحسب الأمين العام للناتو، فإنه “بالإضافة إلى صواريخ باتريوت، هناك أنظمة أخرى يمكن تسليمها، بما في ذلك صواريخ سامب-تي. وعد العديد من الحلفاء الذين ليس لديهم أنظمة متاحة بتقديم الدعم المالي لأوكرانيا حتى تتمكن من شرائها”.

واختتم قائلاً: “كما نعمل أيضًا مع الصناعة لزيادة الإنتاج وتعديل الأنظمة لجعلها جاهزة للعمل وملائمة للغرض. أكدت جمهورية التشيك أنها تحصلت على 500 ألف ذخيرة مدفعية من خلال مبادرة الذخائر الخاصة بها”.