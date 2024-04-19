ستولتنبرغ: قلقون بشأن انفجارات مدينة أصفهان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ب روكسل- قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) يانس ستولتنبرغ “بطبيعة الحال نحن قلقون” بشأن الانفجارات في مدينة أصفهان الإيرانية، والذي عزته وسائل إعلام أمريكية إلى إسرائيل ردًّا على هجمات ليل السبت-الاحد، بينما أشارت طهران إلى أنه لا معلومات تشير إلى هجوم انطلق من خارج أراضيها.

وقال ستولتنبرغ اليوم الجمعة، في نهاية اجتماع لمجلس الناتو -أوكرانيا عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد “أكرر كلمات وزراء خارجية مجموعة السبع وغيرهم من الزعماء الدوليين، الذين دعوا جميع الأطراف إلى تخفيف التوترات”.

وأضاف: “لن يستفيد أحد من حرب أخرى في الشرق الأوسط، ومن المهم ألا يخرج الصراع عن نطاق السيطرة. لذا نحث جميع الأطراف على ضبط النفس”.