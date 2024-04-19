دي مايو: ميزة خطة ماتي أنها طويلة الاجل لا لتحقيق مكاسب انتخابية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أشار الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج إلى أن (خطة ماتي)، التي أعلنتها رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني هي “خطة طويلة الأجل، وبالتالي لن تسمح بتحقيق مكاسب انتخابية”.

وقال دي مايو، وزير الخارجية الإيطالي السابق، خلال حدث الجمعة في مدينة نابولي “هذا ضمانة للخطة على المدى الطويل، وإذا تمكنا من منحها الاستمرارية متجاوزين (تناوب) المواسم السياسية، فستشكل وعي دولة تدرك أكثر فأكثر أن منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط ​​تتجاوز الحدود الجغرافية وتمتد إلى جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا وإلى البحر الأحمر”.

كما أعلن دي مايو خلال خطابه أن السابع أو الثامن من شهر أيار/مايو القادم سيشهد في الرياض افتتاح أول غرفة تجارة للاتحاد الأوروبي في الخليج بأكمله، تتويجا لعمل زهاء العام مع غرف التجارة الأوروبية، مرجعية للشركات الأوروبية الراغبة في المشاركة في برامج الاستثمار أو لنظيراتها السعودية الراغبة في الاستثمار في أوروبا”.