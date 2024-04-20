القيِّمة على جناح عمان بيينالي البندقية: نقلت بعملي الفني بلادي بأسرها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

البندقية – قالت عالية الفارسي، الفنانة التشكيلية والقيّمة على جناح سلطنة عُمان في الدورة الـ60 لمعرض بيينالي البندقية، إنها نقلت بعملها الفني الذي شاركت به، بلادها بأسرها.

هذا وقد شهدت مدينة البندقية الإيطالية يوم أمس الجمعة افتتاح الجناح الوطني لسلطنة عُمان في الدورة الـ60 لمعرض بينالي البندقية الدولي 2024، وذلك تحت رعاية الأمين العام بالأمانة العامة لمجلس الوزراء في السلطنة، كامل بن فهد آل سعيد.

وقالت الفنانة في تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية السبت، “نفذّت جدارية تجسد عمان والمدن القديمة”، وقد “قمت بإعداد العمل هنا في مدينة البندقية، حاملة معي مواد وأقمشة عمانية تقليدية (الليسو) وضعتها على اللوحة”، إلى جانب “الألوان المستخدمة التي اقتنيتها من مدينة البندقية، لأخلق مزيجاً جميلاً بين المدينة وعُمان”.

وذكرت أنها “لضيق الوقت لتنفيذ العمل الفني، فقد واصلت عملي عليه لمدة خمسة أيام، مواجهة صعوبة وجهداً كبيرين، لكن المهم كان إتمام العمل قبل الافتتاحية”، وقد “جسدت فيه مدننا، موانئنا وأسواقنا التاريخية، وما كنت أراه من بضائع وألوان زاهية تصل إلى هذه الأماكن من الهند ومن غيرها من البلدان”، ونظراً “لأن العمل يحمل خبرة شخصية، فقد دعوته: أروقة عالية”.

أما عن المشاركة بالبيينالي، فقد قالت الفارسي، إن إنها “الثانية لبلادنا، ونحن سعداء بلعب دور في احتفالية تكتسي أهمية كبرى، ولأننا نهتم كثيراً بإيصال فننا لهذه المحافل العالمية، وما بيينالي البندقية إلا واحد من أهم هذه السبل لنقل كلماتنا وأعمالنا”، لذلك “فهذه تظاهرة جميلة جداً ومهمة بالنسبة لنا، ولي شخصياً، وآمل ألا تكون الأخيرة”.