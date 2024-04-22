دراسة أمريكية: كييف ستحد هجوم موسكو إذا تلقت مساعدات واشنطن بسرعة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن ـ أكدت دراسة أمريكية، أن أوكرانيا ستكون قادرة على الحد من نطاق الهجوم العسكري الروسي إذا وصلت المساعدات الأميركية إليها بسرعة.

وقال معهد دراسة الحرب (ISW)، إنه “على الرغم من أن الروس يعدّون لهجوم عسكري جديد خلال أشهر الصيف، فمن المحتمل أن تكون أوكرانيا قادرة على التخفيف من عواقب الهجمات الجديدة إذا تلقت المساعدة العسكرية المتوقعة من الولايات المتحدة في الوقت المناسب”.

وأشار مركز الأبحاث الأمريكي، إلى أنه “بغض النظر عن ذلك، فسوف يستغرق الأمر أسابيع حتى تصل المساعدات الأمريكية إلى ساحة المعركة ولتتمكن من أن تحدث فرقاً”، مبيناً أنه “في ذلك الوقت، من المرجح أن تخسر أوكرانيا أراضيها أمام روسيا”، حسب تقديرات المعهد.

وذكرت الدراسة أن موسكو يمكن أن “تستفيد من الفترة المحدودة التي تسبق وصول المساعدات الأمريكية الجديدة لتكثيف هجماتها”، وأنه “بحسب ما توارد من أنباء، فإن روسيا تستعد لتعبئة 300 ألف جندي بحلول الأول من حزيران/يونيو”، المقبل.