البابا: الأطفال يلعبون تحت القنابل في البلدان التي تشهد حروبًا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ ندد البابا فرنسيس، بحقيقة أن “الأطفال يلعبون تحت القنابل أيضاً، في البلدان التي تشهد حرباً”، فـ”عندما نشاهد صور هذه البلدان، نرى أن هناك أطفالاً يلعبون”.

وأثناء استقباله الإثنين، المشاركين في اللقاء العام لإخوة التربية المسيحية بمدينة بلورميل (غرب فرنسا)، قال البابا: “لكن الشيء الوحيد الذي يلفت انتباهي هو أنه عندما يأتي الأطفال من أوكرانيا الذين انتقلوا إلى هنا ويعيشون في روما، فإن هؤلاء الأطفال لا يبتسمون: لقد فقدوا ابتسامتهم”.

وأشار بيرغوليو إلى أن “الحرب تفعل هذا: تجعل الأطفال يفقدون ابتساماتهم”، واختتم بالقول: “لذلك، اعملوا على أن يتمكنوا من استعادة القدرة على الابتسام”.