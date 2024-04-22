السويد تدعو لعقوبات ضد إيران تستهدف تصنيع المُسيّرات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

لوكسمبورغ ـ أكد وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، أن “الشيء المهم الآن هو ضمان إمكانية الحد من انتشار الطائرات بدون طيار المنتجة في إيران”.

وقال الوزير بيلستروم، في تصريحات على هامش انعقاد مجلس الشؤون الخارجية والدفاع، في لوكسمبورغ الإثنين: “سنبحث كيفية التوصل إلى ما سلف ذكره، في اجتماعنا اليوم”. واستدرك: “لكن يجب علينا شمل وكلاء إيران بالأمر أيضاً”، مثل “حزب الله في جنوب لبنان والحوثيين في اليمن”.

من جانبها، ذكرت وزيرة الخارجية البلجيكية الحجة لحبيب: “سننظر في فرض عقوبات جديدة ضد الحرس الثوري أولا وقبل كل شيء، ومن ثم ضد إيران، لأنها تنتج أيضا الطائرات بدون طيار التي نجدها في ساحة المعركة بأوكرانيا”.

وأضاف الوزيرة، أن بلجيكا “تؤيد توسيع نطاق العقوبات ليشمل الباسداران”، لكن “سيكون من الضروري مناقشة الأساس القانوني”، لأن “المحكمة بحاجة إلى إصدار حكم واضح يمكّننا من الحصول على الأساس القانوني اللازم لفرض العقوبات”.