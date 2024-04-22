إيطاليا تؤكد الحفاظ على وجودها العسكري في النيجر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

لوكسمبورغ-أكدت الحكومة الإيطالية أنها ستحافظ على وجودها في النيجر من دون “مخاطر” عبر بعثة الدعم المشتركة في النيجر (MISIN)، وذلك بعد انسحاب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في اعقاب إنهاء اتفاقيات أمنية مشتركة مع نيامي بناء على طلب من المجلس العسكري الانتقالي النيجري الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم في انقلاب 26 تمويز/يوليو 2023.

جاء ذلك على لسان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني في تصريحات اليوم الاثنين على هامش اجتماع مجلس الشؤون الخارجية والدفاع للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ.

وقال رئيس الدبلوماسية الإيطالية “نحن نؤيد البقاء (في النيجر) مع حضور ثابت في جميع أنحاء أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وفي منطقة الساحل”، لأنها “منطقة مهمة، لا يمكن أن يعهد بها إلى النفوذ الصيني أو الروسي أو الإيراني”.

وأضاف تاياني بهذا الصدد “لقد قمنا بالفعل بعدة مهام وليس هناك أي خطر على جنودنا، كما نعزز حضورنا في المنطقة من خلال افتتاح سفارتنا في موريتانيا”.

وقال “لقد دعوت وزير خارجية موريتانيا إلى روما ودُعيت إلى موريتانيا”، والتي سيزورها “بحلول نهاية العام الحالي”، وذلك “لتأكيد الاهتمام الإيطالي بمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى”، لأنه “عبر النيجر، في منطقة أغاديس، يمر تجار البشر، وهم نفسهم الذين يتاجرون بالسلاح وبالمخدرات”.

وقال: “نريد وقف المتاجرين بالبشر ومنع أطراف أخرى من دفع المهاجرين غير النظاميين نحو أوروبا”.