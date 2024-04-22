إيطاليا وفنلندا: على الاتحاد الأوروبي محاربة استغلال تدفقات الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

لوكسمبورغ ـ طرحت إيطاليا وفنلندا في اجتماع مجلس الخارجية والدفاع في لوكسمبورغ الإثنين، ورقة غير رسمية، تمثل وثيقة لا تلزم من يوقعها، بل تعمل على تعزيز الحوار الهادف إلى تعزيز العمل المشترك للاتحاد الأوروبي ضد “استغلال” تدفقات الهجرة.

وورد في الوثيقة من بين أمور أخرى، أن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي “ينبغي عليهما مواصلة تطوير وسائلهما للرد على التهديدات الهجينة وأخذ مشهدها الذي يتطور بسرعة، بنظر الاعتبار”.

علاوة على ذلك، ترحب إيطاليا وفنلندا “بجهود المفوضية الأوروبية لتعزيز التعاون مع دول ثالثة من أجل مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية”، وفقاً للورقة.

وأشارت الوثيقة، إلى أنه “لتحقيق هذه الغاية، من الضروري إبرام شراكات استراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ودول ثالثة تساعد في تطوير قدرات قوى إنفاذ القانون ورصد الحدود، وكذلك مهارات إدارة الهجرة في هذه البلدان”.

ولفتت الورقة إلى أن “مذكرة التفاهم المبرمة بين الاتحاد الأوروبي وتونس، قدمت نموذجا جيدا لمزيد من الشراكات الشاملة والمتوازنة والمفيدة للطرفين مع بلدان ثالثة”.