مصادر بالاتحاد الأوروبي: اتفاق سياسي لتوسيع العقوبات على إيران

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

لوكسمبورغ-توصل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إلى “اتفاق سياسي” على توسيع نطاق نظام العقوبات بحق إيران فيما يتعلق بإنتاج الصواريخ والطائرات بدون طيار.

أفادت بذلك مصادر في الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، حيث ينعقد مجلس الشؤون الخارجية والدفاع.

وكان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني قد أشار في وقت سابق إلى أن مجلس الشؤون الخارجية والدفاع “سيناقش العقوبات المحتملة على إيران، خاصة فيما يتعلق بإرسال طائرات مسيرة وصواريخ للحوثيين (في اليمن) أو حزب الله (اللبناني)، كما حدث ذلك بالفعل وأيضا إلى الاتحاد الروسي”.