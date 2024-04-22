وزير الخارجية الإيطالي يلتقي نظيره القطري في لوكسمبورغ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية في الحكومة الإيطالية أنطونيو تاياني أنه التقى اليوم الاثنين في لوكسمبورغ رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، وذلك على هامش أعمال المنتدى رفيع المستوى حول الأمن والتعاون الإقليمي بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي.

وكتب رئيس الدبلوماسية في منشور على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي: “نعمل أيضًا مع الدوحة لخفض التصعيد في الشرق الأوسط”.

وأعلن تاياني أنه أكد خلال اللقاء على “التزام الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع بالسلام والاستقرار في المنطقة وتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية من خلال مبادرة: الغذاء من أجل غزة”.