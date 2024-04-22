وزير الخارجية الإيطالي يلتقي نظيره السعودي في لوكسمبورغ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

لوكسمبورغ – أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية في الحكومة الإيطالية أنطونيو تاياني أنه التقى اليوم الاثنين في لوكسمبورغ وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، حيث تناولا الوضع في الشرق الأوسط.

وقال تاياني، خلال تصريح في لوكسمبورغ على هامش أعمال المنتدى رفيع المستوى حول الأمن والتعاون الإقليمي بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، إن “العلاقات بين بلدينا أكثر من إيجابية: لدينا جميعًا هدف مشترك، وهو وقف التصعيد” في المنطقة.

واشار إلى أنه تحدث أيضًا “كرئيس دوري لمجموعة الدول السبع” الصناعية الكبرى، حيث شهدت جزيرة كابري الأسبوع المنصرم “عملًا نشطًا” خلال اجتماع وزراء خارجية المجموعة، وذلك في إطار السعي لـ”وقف التصعيد” وكما أن “الاجتماعات اليوم تخدم ذات الغرض”.

وأضاف رئيس الدبلوماسية الإيطالية “بالتأكيد أن الوضع معقّد، لكنني أعتقد أنه من الصواب الاستمرار في تشجيع الحوار، دائمًا وعلى أي حال”، للتوصل إلى “حل الشعبين والدولتين”، باعتبار أنه “الحل المتوافق عليه مع محاورينا من العالم العربي والخليج، تمامًا كتقديم الدعم للسلطة الوطنية الفلسطينية… من الصواب مواصلة العمل لوقف إطلاق النار، ومطالبة إسرائيل بعدم شن هجمات برية في رفح” جنوب قطاع غزة.