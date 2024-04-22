تقرير للجنة أمن جمهورية إيطاليا يستعرض قضايا الساعة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- استعرض تقرير للجنة البرلمانية لأمن الجمهورية الإيطالية (كوباسير) قضايا من بينها “الصراع الروسي-الأوكراني، هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 على إسرائيل”، فضلا عن المسائل المتعلقة بـ”افريقيا، الأمن الاقتصادي وأمن الطاقة”، وصولا إلى “الأمن السيبراني وقضايا الجريمة المنظمة والإرهاب والهجرة غير النظامية”.

التقرير تناول الفترة من 6 كانون الأول/ديسمبر 2022 إلى 31 كانون الثاني/ديسمبر 2023، أقرته لجنة (كوباسير)، برئاسة السيناتور وزير الدفاع السابق لورينزو غويريني، وتمت إحالته إلى مجلس النواب.

وأشارت مقدمة التقرير إلى أنه يلخص الأساليب التي تم من خلالها تنفيذ وظائف الرقابة المنوطة باللجنة بموجب القانون، دون الخوض في التفاصيل للحفاظ على سرية المواضيع التي تمت مناقشتها، والتي تعتبرها لجنة (كوباسير) مطلباً أساسياً لأداء مهمتها المؤسسية على أكمل وجه.