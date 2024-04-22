بايدن يتعهد بتسريع إرسال المساعدات العسكرية لأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكدت الولايات المتحدة أنها “سترسل بسرعة مساعدات عسكرية كبيرة جديدة لتلبية احتياجات أوكرانيا الملحة في ساحة المعركة وللدفاع الجوي بمجرد موافقة مجلس الشيوخ على حزمة الأمن القومي الإضافية وتوقيعها لتصبح قانونا”.

هذا ما أكده الرئيس الأمريكي جو بايدن في مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وفق ما أعلن البيت الأبيض في مذكرة الاثنين.

وأكدت المذكرة “التزام الولايات المتحدة الدائم بدعم أوكرانيا”، وذلك بعد موافقة مجلس النواب الأمريكي، بعد أشهر من الجمود، على مبلغ 61 مليار دولار من المساعدات الإضافية لأوكرانيا.

وخلصت المذكرة إلى أن “الرئيس بايدن أكد أيضًا على أن المساعدة الاقتصادية الأمريكية ستساهم في الحفاظ على الاستقرار المالي، وإعادة بناء البنية التحتية الحيوية بعد الهجمات الروسية، ودعم الإصلاحات مع مضي أوكرانيا قدما على طريق التكامل الأوروبي-الأطلسي”.