فون دير لاين: مررنا بالجحيم في السنوات الخمس الماضية وخرجنا أقوى

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ستراسبورغ- أشارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى أنه على مدى السنوات الخمس الماضية، “مررنا بالجحيم، ولكن في كثير من النواحي خرجنا أقوى”.

وقالت اليوم الثلاثاء، في حديثها أمام الجلسة العامة الأخيرة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ قبل انتخابات حزيران/يونيو القادم، “تغلب اتحادنا على أزمتين بأبعاد تاريخية. الأزمة الصحية لكوفيد-19 والحرب في أوكرانيا، مع أزمة طاقة مستوردة من روسيا”.

ورأت رئيسة الجهاز التنفيذي الأوروبي أن هذه الازمات “كان من الممكن أن تتحول إلى أزمة اقتصادية واجتماعية دراماتيكية”.

وقالت “لكن هذا لم يحدث وذلك بفضل المرونة العظيمة التي تتمتع بها أوروبا، وأيضاً بفضل تنفيذنا للسياسات الصحيحة. كما هو الحال مع برنامج أمان (Sure) الذي أنقذ 40 مليون وظيفة في أوروبا”، وكذلك عبر “برنامج الجيل القادم وخطة (RePowerEu)، مما أدى إلى تسريع الانتعاش وانتشار الطاقة المتجددة”.

وأضافت “ولم أنس أنه في عام 2020 توقع الكثيرون بطالة جماعية في أوروبا وركودًا طويلًا. لم يحدث ذلك وبدلاً مه، أصبح عدد العاملين اليوم أكبر من أي وقت مضى في التاريخ الأوروبي. البطالة عند أدنى مستوياتها التاريخية، أقل من 6% والتضخم يقترب الآن من هدفنا البالغ 2%”.