رئيسة المفوضية الأوروبية تتوقع انخفاضا في أسعار الغاز الطبيعي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ستراسبورغ- في حديثها اليوم الثلاثاء أمام الجلسة العامة الأخيرة للبرلمان الأوروبي في دورته التشريعية الحالية بستراسبورغ، توقعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين انخفاضا في أسعار الغاز الطبيعي.

وقالت: “تستمر تكاليف الطاقة في التأثير على قدرتنا التنافسية”، إلا أنها أشارت إلى أن وكالة الطاقة الدولية تفيد بأن هناك بعض “الراحة في الأفق”.

وحسب رئيسة الجهاز التنفيذي الأوروبي، فإنه في العام الماضي، “خلال أزمة الطاقة، تم القيام بالعديد من الاستثمارات وهناك موجة كبيرة من مشاريع تصدير الغاز الطبيعي المسال الجديدة تصل إلى الأسواق”.

ورأت فون دير لاين أنه “في القريب، يمكننا أن ننتقل قريبًا من النقص العالمي في الغاز الطبيعي المسال إلى وفرة منه. نتيجة لذلك، نتوقع انخفاضًا في أسعار الغاز”.