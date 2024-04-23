برلمانية إيطالية: قضية الهجرة تتطلب معالجة مشتركة وعالمية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

مايوركا ـ أبدت برلمانية إيطالية اقتناعها بأن “قضية الهجرة تتطلب معالجة مشتركة وعلى صعيد عالمي”.

وقالت نائبة رئيس مجلس الشيوخ، ليتشيا رونتزولّي، في حديثها بمؤتمر رؤساء برلمانات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الملتئم في بالما دي مايوركا ـ وسط إسبانيا، الثلاثاء، إنه “فيما يتعلق بمسألة المهاجرين، دفعت حكومتنا إلى اتخاذ إجراءات على المستوى الأوروبي، لأنه من الضروري معالجة الوضع بطريقة مشتركة وعالمية”.

وأضافت رونتزولّي أنه “بفضل مبادرتنا، وافق برلمان الاتحاد الأوروبي في العاشر من نيسان/أبريل الجاري على حزمة قوانين تهدف إلى إصلاح السياسة الأوروبية بشأن الهجرة واللجوء”.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ من حزب (فورتسا إيتاليا)، إلى أن “هذه التدابير تهدف إلى تخفيف الضغط على الدول الأعضاء الأكثر عرضة للتدفقات، كإيطاليا، من خلال تنفيذ أدوات التضامن والدعم الإضافية”.

وخلصت رونتزولّي إلى القول، إنه “بالتالي، يجدر التأكيد هنا على أهمية خطط العمل الخاصة بالمهاجرين غير النظاميين والمبادرات الرامية إلى تعزيز عمل اليوروبول، إلى جانب التعاون بين الوكالات الأوروبية الملتزمة بمكافحة تهريب المهاجرين ومحاربة الاتجار بالبشر”.