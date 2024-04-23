تاياني: الوضع متوتر للغاية في جورجيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تحدث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني عن “وضع متوتر للغاية” في جورجيا، في إشارة إلى تظاهرات تشهدها العاصمة تبليسي احتجاجا على مشروع قانون مثير للجدل حول “شفافية النفوذ الأجنبي” الذي يقيد أنشطة المنظمات غير الحكومية في وقت تستعد فيه البلاد لانتخابات 26 تشرين/أكتوبر القادم.

ووفق مصادر إعلامية، فإن المعارضين يرون أن مشروع القانون يذكِّر بقوة بالوضع السائد في الجارة روسيا ويقوض جهود جورجيا للانضمام للاتحاد الأوروبي.

وبشأن الحرب بين موسكو وكييف، قال تاياني “يتعين علينا أن نعمل على الدفاع عن استقلال أوكرانيا، كما نعمل دائمًا على تخفيف التوتر”.

وشدد رئيس الدبلوماسية الأوروبية على أن “الهدف النهائي هو السلام، ولكن السلام العادل”.

وأردف “نساعد أوكرانيا لإرغام (رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير) بوتين على الجلوس إلى طاولة السلام، لأنه إذا فاز بالحرب فلن تكون هناك إمكانية لإجراء مفاوضات سلام عادلة. أوكرانيا دولة حرة ومستقلة، وكان غزوها انتهاكا للقانون الدولي”.

ونوه تاياني بانه “نحن لسنا في حالة حرب مع روسيا. هذا واضح، ندافع فقط عن حق أوكرانيا في استقلالها وحريتها”.