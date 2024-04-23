إيطاليا: لن نلغي اتفاقياتنا مع إسرائيل في مجال العلم أبداً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ رداً على سؤال عن الاتفاقيات بين إيطاليا وإسرائيل في مجال البحث العلمي، أكدت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها أنطونيو تاياني، القول: “لن نلغي تلك الاتفاقيات أبداً، فقد تمت من قبل وزارة الخارجية وهي اتفاقيات علمية”.

وأضاف الوزير تاياني في تصريحات على هامش مؤتمر العلماء والفضاء والخبراء الزراعيين، الملتئم في روما الثلاثاء، أن “العلم ليس له حدود، ولا يرتبط بمسألة حزب أو أمة إذا كان يعني إنقاذ حياة الإنسان، سواء أكان يهودياً، مسيحياً، مسلماً أو ملحد. ينبغي للبحث العلمي أن يستمر، والويل لمن يريد عرقلته لأسباب سياسية”.

وأشار تاياني، نائب رئيس الوزراء إلى أن “الأمر لا يتعلق بحكومة إسرائيل، بل قضية ترتبط بالدولة والجامعات، أي أننا نعمل من أجل البحث. وطالما نعمل مع بلدان عديدة أخرى في العالم، فسنواصل القيام بذلك”، مع إسرائيل أيضاً.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى القول، إن “الأمر كذلك بالنسبة للجامعات الإسرائيلية، فالاحتجاج مشروع، لكن جوابي هو أن هذه الاتفاقيات لا يمكن تغييرها”.