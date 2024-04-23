الرئيس الإيطالي يستقبل رئيس طاجيكستان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلن ديوان رئاسة الجمهورية الإيطالية، أن الرئيس سيرجو ماتّاريلا، استقبل في قصر (كويرينالي)، مقر الرئاسة بروما صباح اليوم، رئيس جمهورية طاجيكستان إمامالي رحمون.

وقالت مذكرة مقتضبة لقصر الرئاسة الإيطالي، الثلاثاء، إن الرئيس ماتّاريلا “أجرى اجتماعاً مع نظيره رحمون في إطار زيارته الرسمية هذه”، وذلك “بحضور نائب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي إدموندو تشيريللي”.

وأشارت المذكرة الرئاسية إلى أنه “تمت استضافة رئيس طاجيكستان لاحقاً على مأدبة إفطار”.

وكان الاتحاد الأوروبي وجمهورية طاجيكستان قد عقدا يومي أمس الثامن والتاسع من الشهر الجاري في العاصمة دوشانبي، الجولة الثالثة من المفاوضات حول إطار شامل جديد لتعزيز علاقاتهما الثنائية.