برلمانية أمريكية: نتنياهو عقبة أمام حل الدولتين وعليه الاستقالة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن ـ أبدت برلمانية أمريكية، اقتناعها بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين “نتنياهو، يقف عقبة أمام حل الدولتين”، وأن “عليه تقديم استقالته”.

وقالت الرئيسة السابقة لمجلس من الحزب الديمقراطي الأمريكي، نانسي بيلوسي: “نحن نعترف بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لكننا نرفض سياسة نتنياهو وأسلوبه”. وأردفت “إنه فظيع، ماذا يمكن أن يكون هناك أسوأ مما فعله في رده؟”، مشددةً على أنه “يجب أن يستقيل، فالمسؤولية في النهاية تقع على عاتقه”.

وأكدت بيلوسي في مقابلة مع محطة تلفزة أيرلندية خلال زيارتها للبلاد الثلاثاء، أن “الولايات المتحدة تدعم أمن إسرائيل”، لكن “نتنياهو كان لسنوات، عقبة أمام السلام مع معارضته لحل الدولتين”.

وتابعت البرلمانية الديمقراطية، التي ضمت صوتها لأصوات الغالبية العظمى من أعضاء مجلس النواب في الموافقة على حزمة مساعدات عسكرية كبيرة جديدة لإسرائيل: “لا أعرف ما إذا كان (نتنياهو) يخشى السلام، غير قادر على تحقيقه، أو أنه لا يريده بكل بساطة، لكنه يشكل عقبة أمام حل الدولتين”.