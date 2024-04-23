محافظ المركزي الإيطالي: على أوروبا فتح تدفقات هجرة منتظمة إزاء شيخوخة سكانها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ رأى محافظ المصرف المركزي الإيطالي (بانكا ديتاليا)، فابيو بانيتّا، أن “دولاً عديدة أعضاء في الاتحاد الأوروبي، تواجه التحدي المتمثل بشيخوخة السكان وانخفاض أعداد نسماتها”، وأنه “لتجنب الانخفاض الحاد في سوق العمل وبالتالي النمو المحتمل، هناك حاجة لبذل جهد كبير للسماح بدخول تدفقات المهاجرين بشكل منتظم ومنضبط وإدماجهم في هذا المجال”.

وخلال محاضرة التي ألقاها الثلاثاء بمناسبة منحه شهادة فخرية في العلوم القانونية والمصرفية والمالية من جامعة روما الثالثة، (روما تري)، قال المحافظ بانيتّا، إنه “لا يمكن للدول الأعضاء معالجة مسألة تدفقات الهجرة بشكل فردي، ومن الضروري وجود سياسة هجرة مشتركة على المستوى الأوروبي لتجنب الاختلالات بين الدول الأعضاء في مواجهة الضغط غير المتماثل الذي تمارسه أعداد كبيرة من الوافدين من بلدان الجنوب”.

وأشار المسؤول المصرفي إلى أنه “لتنسيق هذا الأمر، يلزم اعداد تدفقات هجرة منتظمة لأسباب تتعلق بالعمل”. علاوة على ذلك، فإن “السياسة المشتركة، ضرورية لجذب العمال المؤهلين، القادرين على المساهمة بالابتكار في أنظمة الإنتاج فضلا عن رواد الأعمال”.