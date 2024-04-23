وزير إيطالي: التظاهر حق وإهانة قوى إنفاذ القانون مرفوضة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

تورينو ـ أكد وزير إيطالي، أن التظاهر حق مضمون، أما إهانة قوى إنفاذ القانون فهي أمر مرفوض.

وفي تصريحات على هامش مؤتمر العلماء والفضاء والخبراء الزراعيين، بشأن مسيرة الاتحادات الجامعية في مدينة تورينو الثلاثاء بالتزامن مع الحدث، قال نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، إن “العلم لا يرتبط بالسياسة، لذلك يحق للجميع التظاهر”.

واستدرك الوزير تاياني بالقول: “مع ذلك، فأنا أعبر أيضاً عن تضامني مع قوات الشرطة لأنه يمكن التظاهر لصالح أي شخص أو ضد أي شخص طالما كان ذلك يتم في ظل احترام القواعد دائماً”، أما “إهانة قوى حفظ الأمن، الإساءة إليهم والبصق في وجوههم، فهو أمر غير مقبول”، على الإطلاق.

وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء، أنه “لذلك، يجب الالتزام بالقواعد دائماً، وأنا أعبر عن تضامني الكامل مع قوات الشرطة، التي ضمنت حتى اليوم عمل العشرات من الأشخاص الذين يمثلون ممثلينا الزراعيين والعلميين في سفاراتنا بجميع أنحاء العالم”. واختتم بالقول: “يبدو لي أن منع اجتماع العمل أمر غير مناسب”.