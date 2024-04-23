وزير الطاقة الإيطالي: النووي حل لضمان الاستمرارية بالمستقبل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

تورينو ـ رأى وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي جِلبيرتو بيكيتّو فراتين، أنه “فيما يتعلق بالطاقة النووية، نحن نؤيد البحث والتجربة ونعتقد أنها الحل الأمثل لضمان استمرارية توفير الطاقة في المستقبل”.

وقال الوزير فراتين، في تصريحات على هامش مؤتمر العلماء والفضاء والخبراء الزراعيين المنعقد في كلية الفنون التطبيقية بمدينة تورينو (شمال) الثلاثاء: “إنها ليست قضية فورية ستتم اليوم، لكننا ملتزمون بقوة على صعيد الطاقة النووية، كذلك مع الشركات الكبيرة على المستوى الوطني، ومع الجامعات ومراكز الأبحاث، وبالتالي فإننا ننمي اختيار النووي بشكل كامل”.

وأكد الوزير في كلمته، أن “أحدث أنواع محطات الطاقة النووية تُعدّ وسيلة لإنتاجها مع حماية التنوع البيولوجي في إيطاليا أيضاً”، كما شدد على أن “المفاعلات النووية الصغيرة تشكل تحديا مهما لأنها السبيل الوحيد لتوفير الاستمرارية لاحتياجاتنا من الطاقة في المستقبل”.

وأشار بيكّيتّو إلى أن “التحدي البيئي يبدأ من مسار الطاقة: تجاوز استخدام الوقود الأحفوري والانفتاح على الفرص الجديدة، التي توفرها الطاقة الكهروضوئية، طاقة الرياح والهيدروجين أيضاً”، لكن “المشكلة تكمن في أن هذه كلها تيارات متناوبة، مرتبطة بوجود الريح أو الشمس”، إلا أن “أفضل طريقة لتوفير الاستمرارية فيما يتعلق بالأهداف المستقبلية هي الطاقة النووية الحديثة”.