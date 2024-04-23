مسؤول أمني إيطالي: تآزر القطاعين العام والخاص أساسي لأجل الأمن في ظل اليوبيل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ رأى مسؤول أمني إيطالي، أن “من أجل أمن إيطاليا ونموها، أعتقد أن التآزر بين القطاعين العام والخاص واستخدام التقنيات الجديدة، يُعدّ أمراً أساسياً”.

وقال جوليو غرافينا، المؤسس المشارك لمجموعة (إيتالپول) ورئيس قسم (Remind) بدائرة الأمن الحضري والضواحي، خلال حديثه الثلاثاء في مبادرة “اُنشأ في إيطاليا، البلد الذي سنعيش فيه”، “دعونا نفكر باليوبيل القادم في روما، التي ستشهد وصول ملايين الحجاج، مع كل القضايا الحاسمة التي قد تترتب على ذلك”.

وأضاف غرافينا، أنه “يمكننا بكل سهولة، ألا نقتصر على تصور الخدمات اللوجستية وحسب، بل جميع ما يتعلق بأمن الزوار وسلامتهم قبل كل شيء أيضاً”. وشدد على أن “الوقاية في هذا القطاع عنصر أساسي”.

وأوضح المسؤول الأمني، أن “المخاطر المحتملة موجودة في جميع حالات، ويمكن للمؤسسات الإشرافية تقديم خدمات جديدة، لا من خلال استغلال وجودها في المنطقة وحسب”، بل “كذلك بقدرتها على جمع كم كبير من البيانات بفضل التقنيات المستخدمة، والفاعلة على جميع المستويات أصلاً”.