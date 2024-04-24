جمايكا تعترف بدولة فلسطين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

كينغستون ـ أعلنت حكومة جمايكا قرارها بالاعتراف بدولة فلسطين، وكررت دعمها لحل الدولتين باعتباره “الخيار الوحيد القابل للتطبيق” لحل النزاع، الذي اندلع في 7 تشرين الأول/أكتوبر عقب هجمات حركة (حماس) والهجوم العسكري الإسرائيلي اللاحق ضد دولة فلسطين وقطاع غزّة.

وقالت وزيرة الخارجية الجامايكية كامينا جونسون سميث، إن بلادها “تواصل دعم حل الدولتين باعتباره الخيار الوحيد القابل للتطبيق لحل هذا الصراع الطويل الأمد، ضمان أمن إسرائيل واحترام كرامة وحقوق الفلسطينيين. لذلك، فباعتراف جامايكا بدولة فلسطين، تعزز دعوتها للحل السلمي”.

وأضاف الوزيرة أن “هذا يتماشى مع التزام جامايكا الراسخ بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، الذي يسعى إلى خلق الاحترام المتبادل، التعايش السلمي بين الدول والاعتراف بحق الشعوب في تقرير المصير”.

وشددت جونسون سميث على أن “القرار مدفوع أيضًا بمخاوف جامايكا من ناحية الهجوم على غزّة والأزمة الإنسانية في القطاع، فضلاً عن دعوتها إلى إيجاد طريقة سلمية لحل الصراع بالحوار وليس بالوسائل العسكرية”.