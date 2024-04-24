البابا يدعو لإسرائيل وفلسطين دولتين حرتين تربطهما علاقات جيدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ دعا البابا فرنسيس لأن تكون “إسرائيل وفلسطين دولتين حرتين تربطهما علاقات جيدة”.

وفي ختام لقاء الأربعاء المفتوح مع الناس في ساحة كنيسة القديس بطرس بالفاتيكان، جدد فرنسيس دعوته “لأجل السلام”، وقال إن “أفكاري تتجه نحو أوكرانيا المعذبة، فلسطين، إسرائيل وميانمار، التي تعيش في حالة حرب، وكذلك البلدان الأخرى العديدة في العالم”.

وكرر البابا التذكير بأن “الحرب هزيمة دائماً”، والتي “أكثر من يكسب فيها هم صانعو الأسلحة”، لذا “فدعونا نصلي لأجل السلام من فضلكم”. لـ”نصلِّ من أجل قطاع غزّة، فهناك كثير من المعاناة في الحرب، ولنتضرع لأجل السلام بين فلسطين وإسرائيل، لأن تكونان دولتين حرتين تربطهما علاقات جيدة”.

وفي نهاية اللقاء، جدد البابا نداءه من أجل السلام في أوكرانيا، بالقول: “لنصلِّ من أجل أوكرانيا المعذبة، فهي تعاني كثيراً. الجنود الشباب يموتون هناك”.