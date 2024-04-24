إيطاليا: حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا تسهل مسار السلام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت إيطاليا على لسان نائب رئيس الوزراء ووزير خارجيتها أنطونيو تاياني، إن حزمة المساعدات الجديدة التي أقرتها الولايات المتحدة الأمريكية لأوكرانيا، تسهل مسار السلام.

وأضاف الوزير تاياني في تصريحات للصحافيين، على هامش حدث في روما الأربعاء، أن “إعطاء الضوء الأخضر بعد أشهر من الجمود، من جانب الكونغرس الأمريكي لحزمة المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا، يساعد على سلك الطريق إلى السلام”.

وأوضح رئيس الدبلوماسية الإيطالية، أن رئيس الإتحاد الروسي فلاديمير “بوتين لن يجلس على طاولة المفاوضات إذا لم هناك من ينتصر في هذه الحرب من وجهة نظر عسكرية”، لذا “فلا بد أن يساعد هذا الأمر، والسلام يُبنى بهذه الطريقة”.