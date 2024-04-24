برودي: من الصعب التنبؤ بتأثير ترامب على الاتحاد الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ستراسبورغ -رأى السياسي الإيطالي المخضرم رئيس المفوضية الأوروبية سابقا، رومانو برودي أنه من الصعب التنبؤ بالتأثير الذي يمكن أن يحدثه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في حال فوزه بانتخابات تشرين الثاني/نوفمبر الرئاسية الامريكية.

وقال برودي، في لقاء مع صحفيين الأربعاء في ستراسبورغ ردا على سؤال بهذا الصدد: “لا يمكن التنبؤ بهذا الامر على الإطلاق” إذا عاد ترامب إلى البيت الأبيض.

وأردف “يمكن للمرء توقع أن ترامب سيدفع نحو توسعة الاتحاد الأوروبي” جغرافيا، و”لكن أيضا ربما يسعى إلى شرذمة أوروبا أكثر مما هي عليه الآن” من المنظور السياسي.

وقال: “ترامب هو ترامب”.