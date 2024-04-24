تاياني يترأس اجتماعا حول خطة ماتّي للاستثمار في افريقيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الإيطالية أنطونيو تاياني أنه ترأس اليوم الأربعاء الاجتماع التشغيلي الثاني لغرفة القيادة الخاصة بـ(خطة ماتي) للاستثمار في القارة الافريقية.

وكتب تاياني في منشور على منصة (إكس): “التزام ثابت من الحكومة بمواصلة الحوار مع البلدان الأفريقية والعمل من أجل علاقة استراتيجية جديدة مع القارة، من أجل تنمية واستقرار جيراننا”.

وتسعى (خطة ماتّي) الحكومية، التي تحمل اسم مؤسس مجموعة (إيني) الإيطالية للطاقة إنريكو ماتّي، إلى تعزيز الاستقرار والتنمية الاقتصادية في أفريقيا من خلال شراكات “غير مفترسة”.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن مؤتمر الأقاليم والمقاطعات ذاتية الحكم في إيطاليا، الوكالات الحكومية، الشركات العامة والخاصة العاملة في مجال التنمية، والجامعات ومعاهد البحوث.

وتتمثل المجالات الأساسية للخطة في التعليم والتدريب والصحة والمياه والصرف الصحي والزراعة والبنية التحتية وقطاع الطاقة، حيث تخطط روما لجعل إيطاليا “مركزا” لتوزيع الغاز والطاقة المتجددة من شمال أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط إلى الاتحاد الاوروبي.