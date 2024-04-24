تاياني: أكدنا خلال اجتماع مجموعة السبع دعمنا لإسرائيل ولوقف إطلاق النار في غزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إنه خلال الاجتماع الوزاري الاخير لمجموعة السبع “في كابري، حتى تحت ضغط الأخبار الواردة من الشرق الأوسط، أكدنا مجددا إدانتنا الصارمة للهجوم الإيراني وتضامننا مع إسرائيل، ودعونا جميع الأطراف إلى تجنب المزيد من التصعيد، وأعربنا عن معارضتنا لعملية عسكرية (إسرائيلية) محتملة في رفح”.

وشدد تاياني، مخاطبا مجلس النواب الإيطالي الأربعاء على أن “وقف إطلاق النار ضروري لوصول المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح الرهائن”، مضيفا “لقد ذكّرنا بالحاجة الملحة لمواجهة الأزمة الإنسانية المدمرة في غزة وزيادة المساعدات” بهدف “إطلاق حوار سياسي لحل الدولتين”، مشيرا إلى الاجتماع الوزاري للدول السبع الصناعية الكبرى “نالت المبادرة الإيطالية الغذاء من أجل غزة دعم المجموعة”.