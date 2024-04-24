وزير الداخلية الإيطالي يثمن “الحوار المثمر” بين الشرطة والجامعات بشأن المظاهرات ضد الحرب بغزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- في إشارة للمظاهرات المناهضة للحرب في غزة والمؤيدة للقضية الفلسطينية التي شهدتها جامعات إيطالية، قال وزير الداخلية ماتّيو بيانتيدوزي إنه “فيما يتعلق بالعالم الجامعي، أود أن أشير إلى أن الحوار المثمر والمستمر بين قوات الشرطة والمؤسسات الأكاديمية قد مكّن من ضمان المستويات المثلى من الأمن، مع الاحترام الكامل لاستقلالية الجامعات وهيئاتها الإدارية”.

وأضاف الوزير، خلال جلسة مساءلة الأربعاء بمجلس النواب “في هذا الاتجاه نعتزم الاستمرار، وفق تقدير حكيم لكل سياق وفي إطار البحث المستمر عن كل وسيلة ممكنة للتعاون والحوار”، واصفا ذلك بـ”الأمر الضروري أكثر من أي وقت مضى في السياق الجامعي”.

وأردف: “بعد أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، ومع رفع مستويات الوقاية، تم ضمان تنظيم آلاف التظاهرات الموجهة لدعم القضية الفلسطينية ودعم إسرائيل، وذلك إيمانًا مطلقًا مِنّا بأن التعبير الحر عن الفكر يمثل مبدأ أساسيا من مبادئ ديمقراطيتنا مع القيم والحقوق الدستورية الأخرى”.

وقال الوزير “أؤكد أن الحكومة لم تغير قواعد وأساليب إدارة النظام العام التي كانت دائما تقوم على التوازن والاعتدال”.