برودي: لن تنسحب أي دولة من الاتحاد الأوروبي بعد درس بريكسيت

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ستراسبورغ- رأى السياسي الإيطالي المخضرم، الرئيس السابق للمفوضية الأوروبية رومانو برودي، أن الاتحاد الأوروبي “لا يواجه خطر تراجع” مع الانتخابات البرلمانية الأوروبية منتصف العام الحالي.

وقال برودي، في حديث مع صحفيين إيطاليين في ستراسبورغ، على هامش الاحتفال بمرور عشرين عاما على توسيع التكتل الموحد، “الاتحاد لا يخاطر بالتراجع إلى الوراء والانكماش مع الانتخابات الأوروبية المقبلة”، السبب “ربما أن جميع الخطابات اليوم، حتى من البلدان حديثة الانضمام، كانت دافئة بشكل موحد وحقيقية، ولم تكن مجرد كلمات”.

وأضاف، ردا على سؤال “أعتقد أن درس خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان أساسيًا في هذا الصدد. كلهم يريدون الانضمام وحتى أولئك الذين يرقصون على عدة نغمات”، أي أصحاب التوجهات المتعددة والمتناقضة “مثل المجر…. لا أحد لديه نية الانسحاب. لا ينبغي أن يساوركم القلق”.