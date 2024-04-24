الاتحاد الأوروبي يتأهب للتعامل مع تدخلات أجنبية محتملة في الانتخابات البرلمانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلنت الرئاسة البلجيكية الدورية للمجلس الأوروبي أنها قررت تفعيل ترتيبات (الاستجابة المتكاملة للأزمات السياسية، IPCR) التابعة للمجلس لتبادل المعلومات حول تدخلات أجنبية محتملة في الانتخابات البرلمانية الأوروبية المقررة في شهر حزيران/يونيو المقبل.

وأشارت المذكرة الصادرة الأربعاء بهذا الصدد، إلى أن المجلس الأوروبي وفي اجتماعه يومي 17 و18 نيسان/أبريل، اكد في سياق الانتخابات الأوروبية المقبلة، تصميم الاتحاد ودوله الأعضاء على “المراقبة الدقيقة واحتواء أي مخاطر ناجمة عن التضليل، بما في ذلك من خلال الذكاء الاصطناعي، فضلا عن التلاعب الأجنبي بالمعلومات والتدخل في العمليات الانتخابية”، ودعا مؤسسات الاتحاد الأوروبي والسلطات الوطنية إلى “التعاون في مثل هذه الأمور”.

وأفادت المذكرة بأن تفعيل ترتيبات (الاستجابة المتكاملة للأزمات السياسية) سوف” يدعم هذا التعاون من خلال تسهيل تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء ومؤسسات الاتحاد الأوروبي”، والذي سيكون بمثابة “منصة تجمع جميع المعلومات ذات الصلة وجميع الإجراءات الجارية، بهدف دعم التأهب والاستجابة السريعة والمنسقة على مستوى الاتحاد الأوروبي”.