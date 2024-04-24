إثر أنباء عن هجوم محتمل للدعم السريع على المدينة، واشنطن تطالب بوقف القتال في الفاشر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن- دعت الولايات المتحدة “كل القوات الحاملة للسلاح” في السودان إلى “الوقف الفوري للهجمات في الفاشر بشمال دارفور” غربي البلاد.

وأعربت وزارة الخارجية الامريكية في بيان الأربعاء عن “الشعور بالقلق إزاء مؤشرات تشير إلى هجوم وشيك من قبل قوات الدعم السريع والميليشيات التابعة لها”.

ووفق المتحدث باسم الخارجية، ماثيو ميلر، فإن “شأن الهجوم على مدينة الفاشر أن يعرض المدنيين لخطر شديد، بما في ذلك مئات الآلاف من النازحين الذين لجأوا إليها”.

وأضاف البيان “تشعر الولايات المتحدة بقلق بالغ إزاء التقارير الموثوقة التي تفيد بأن قوات الدعم السريع وميليشيات تابعة لها قامت بتدمير قرى متعددة غرب الفاشر”، كما تدين الإدارة الأمريكية ما وصفته بـ”القصف الجوي العشوائي الذي تم الإبلاغ عنه في المنطقة من قبل القوات المسلحة السودانية والقيود المستمرة التي تفرضها على وصول المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة”.

ورأى البيان أن “أمام قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والميليشيات التابعة خيارين: تصعيد العنف وإدامة معاناة شعبهم مع المخاطرة بتفكك البلاد، أو وقف الهجمات والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق”، وكذلك “الاستعداد بحسن نية لمفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق لإنهاء هذه الحرب واعادة السلطة لشعب السودان”.