البابا يلتقي رئيس طاجكستان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – أعلن الكرسي الرسولي، أن البابا فرنسيس استقبل صباح اليوم بمكتبه في القصر الرسولي، رئيس جمهورية طاجكستان إينومالي رحمون.

وتحدثت مذكرة فاتيكانية مقتضبة عن “لقاء دام لمدة 25 دقيقة”، وأنه “أثناء فقرة تبادل الهدايا، قام الحبر الأعظم بتكريم الرئيس بتمثال يجسد زهرة هشة”، بالإضافة إلى “نسخ من الوثائق البابوية الأخيرة”.

وأشار البيان الفاتيكاني إلى أن “رئيس طاجكستان، قام بدوره بالاحتفاء ببيرغوليو من خلال اهدائه منحوتة صخرية من عهد الإمبراطورية الساسانية”، أي الإمبراطورية الفارسية الثانية (226–651م).